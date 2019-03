Lewo

W CZYM JAK W CZYM, ALE W STRAJKOWANIU JESTEŚMY DOBRZY: INNOWACYJNI I SOLIDNI. W czasach Solidarności, gdy nauczyciele akademiccy strajkowali i zajęcia przewidywane programem się nie odbywały, prowadzone były najwspanialsze seminaria, jakie pamiętam. Wolność sprzyja dyskusji. Nauczyciele mogą więc podczas swojego strajku wyjaśniać uczniom jego przyczyny lub prowadzić zajęcia uzupełniające do obowiązującego programu, zwłaszcza z historii i języka polskiego, bo tu korekta jest szczególnie potrzebna. Można zapraszać do szkoły „strajkowych” gości, by opowiadali młodzieży, czym jest demokracja, czym konstytucja, na czym polega świeckie państwo, co to są rządy prawa i czym jest nieposłuszeństwo obywatelskie.