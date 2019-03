Bojkot konsumencki Pana Jezusa

Gdybym sam tego nie przeczytał, to pewnie bym nie uwierzył. Redakcja ciekawej i nieźle redagowanej internetowej „Kultury Liberalnej” wystąpiła ze skierowanym do chrześcijan apelem o „bojkot konsumencki” Kościoła katolickiego. Autorem apelu jest redaktor Łukasz Pawłowski, socjolog, publicysta i tłumacz wielkiego Erica Voegelina. Warszawskie środowisko „Kultury Liberalnej” to grupa ideowych obrońców liberalizmu, w znacznej mierze uczniów Pawła Śpiewaka, skądinąd zarówno liberała, jak i żarliwego autora tekstów religijnych. Wspominam o tym, bo cała rzecz zasługiwałaby na zlekceważenie, gdyby nie to, iż pomysł „konsumenckiego bojkotu” Kościoła zrodził się nie gdzieś wśród pomylonych antyreligijnych fanatyków, ale wśród ludzi poważnych, myślących i ciekawych. Nie można zatem przejść nad nim do porządku dziennego. Pawłowski uważa Kościół rzymski za „instytucję skompromitowaną”, która „robi rzeczy straszne”.