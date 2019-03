Zranieni w Kościele

Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie: – Jesteśmy członkami wspólnoty Kościoła katolickiego i wstyd nam, że dochodzi w niej do przestępstw seksualnych. Uznaliśmy, że nie wystarczy się przyglądać, trzeba też coś z siebie dać. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny katolickiego kwartalnika „Więź” i dyrektor programowy katolickiego think tanku Laboratorium Więzi: – Zarząd KIK zwrócił się do nas z propozycją wspólnego działania. Od lat publikujemy teksty na temat pedofilii w Kościele, jesteśmy w kontakcie z kilkoma osobami skrzywdzonymi, więc chętnie podjęliśmy ten temat.