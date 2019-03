Pokuta na Dzień Kobiet

KS. MICHAŁ ZALEWSKI SJ

Najważniejsze to zachować pokerową twarz i udawać, że nic się nie stało. 8 marca to w końcu dzień jak każdy inny i absolutnie nie ma powodów, żeby nie organizować wtedy w polskim Kościele dnia modlitwy i pokuty za grzechy nadużyć seksualnych. A że akurat wypada – jak co roku – Dzień Kobiet, to nic nie szkodzi, to tylko drobny szczegół. Takie szczegóły, jak wiadomo, lubią umykać, w dodatku pamięć o 8 marca to dla wielu mężczyzn wciąż turbowyzwanie.