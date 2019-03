Hossa Bessa

Najdroższe auto świata

11 mln dolarów miał zapłacić tajemniczy nabywca za najnowszy model Bugatti La Voiture Noire, który zaprezentowano na targach motoryzacyjnych w Genewie. Czarna bestia jest napędzana 16-cylindrowym silnikiem o mocy 1,5 tys. koni mechanicznych. Do obsługi takiego motoru potrzeba aż sześciu rur wydechowych. Dokładnych osiągów nie ujawniono, ale auto ma przyspieszać do setki w niewiele ponad 2 sekundy i rozpędzać się do maksymalnie 420 km/h. Mówi się, że tajemniczym nabywcą był Ferdynand Piech, wnuk założyciela Porsche i wieloletni szef koncernu Volkswagen, do którego należy też marka Bugatti.