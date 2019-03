PAŻP w Madrycie otwiera się na biznes

Marek Luster

World ATM Congress to największe branżowe wydarzenie na świecie. Tegoroczna edycja będzie się odbywać w dniach 12-14 marca w Madrycie. Po raz pierwszy będzie tu obecna PAŻP. – Polska stanowi naturalny pomost w komunikacji lotniczej pomiędzy Wschodem i Zachodem. Jesteśmy bramą do Europy i bramą na Wschód. Dlatego hasło naszej obecności w Madrycie to „Gateway to Europe, Gateway to the East” – wyjaśnia Janusz Janiszewski, pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. World ATM Congress łączy formułę konferencji, podczas której najważniejsze osoby z branży dyskutują o obecnych trendach i wyzwaniach, z wystawą ukazującą najnowsze osiągnięcia i produkty światowych liderów.