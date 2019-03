Rosja oddaje Ukrainę

W jakim stadium jest obecnie Ukraina? Nie ma już odwrotu od wyjścia z rosyjskiej strefy wpływów czy też ten moment jest jeszcze przed nami?

Takim punktem zwrotnym były aneksja Krymu i wojna na Donbasie. One zdefiniowały ukraińską trajektorię na bardzo długo, bo Ukraińcy określili siebie jako kraj i naród właśnie w opozycji do rosyjskiej agresji. Jednak w krótkiej perspektywie możemy spodziewać się różnego rodzaju kroków w tył i z tego punktu widzenia obecny rok jest bardzo ważny z powodu zbliżających się wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Mogą one doprowadzić do cofnięcia zmian, które zaszły na Ukrainie w ciągu ostatnich czterech lat?

Takie obawy się pojawiają, choć ja osobiście uważam, że to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia w społeczeństwie, które zdecydowało się chwycić za broń w obronie swojego kraju przed rosyjską agresją. To będzie także trudne dla samej Rosji.