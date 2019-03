Rekordy i premiery targów Agrotech

Setki nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, ponad 750 wystawców z 25 krajów świata i rekordowa powierzchnia ponad 66 tys. m kw. w 11 halach i na zewnątrz. 25. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej rozpocznie się już 15 marca na Targach Kielce. AGROTECH to największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej organizowane w halach wystawienniczych. Jest to również największa we wszystkich branżach gospodarki wystawa targowa w Polsce.