Cud widzenia

Helena Szafran

Poparzenie oczu – termiczne lub chemiczne – nierzadko wiąże się z niewydolnością komórek macierzystych rąbka rogówki, odpowiadających za odnawianie jej nabłonka. Zniszczenie tych komórek lub znaczne zmniejszenie ich liczby powoduje, że nabłonek rogówki nie będzie w stanie się zregenerować. A to grozi pacjentowi ślepotą. – Ogólnodostępne w Polsce metody leczenia uszkodzeń rąbka rogówki dają 30 proc. szans powodzenia. Jedyną skuteczną metodą jest przeszczep komórek wyhodowanych w formie leku – mówi prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki SUM w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Na podstawie wieloletnich badań skuteczność tej terapii ocenia się na 70 proc. – Mamy do dyspozycji technikę, która pozwala na prawie całkowite przywrócenie wzroku pacjentom, którzy do tej pory byli skazani na ślepotę – podkreśla prof. Anna Maria Roszkowska, która pracuje nad komórkami macierzystymi w laboratorium we Włoszech.