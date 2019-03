Nadchodzi wielki gracz

Ponad miliard złotych – tyle EGGER zainwestował w 10-tysięcznym miasteczku znajdującym się w powiecie olsztyńskim. Już teraz zatrudnia 350 osób, docelowo ma ich być 400. Razem ze stanowiskami dla podwykonawców i dostawców oznacza to powstanie ponad tysiąca nowych miejsc pracy. Dla jednego z najbiedniejszych regionów Polski to jak wybawienie. – Bezrobocie w naszym powiecie jest dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa – tłumaczy Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Mówiło się nawet, że taki inwestor w naszych stronach trafia się raz na 100 lat. Ale dzięki niemu inne potężne firmy zaczęły interesować się naszym terenem. Skoro taki gigant wybiera akurat nas, to znaczy, że warto tu przyjść ze swoim biznesem.