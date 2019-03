Kalejdoskop

Spowiedź mizogina

Ponoć życie rozpoczyna się na dobre dopiero po czterdziestce, ale zdaje się, że tytułowy bohater znakomitego komiksu Daniela Clowesa stał się zgorzkniały tuż po narodzinach. Jako dojrzały facet nie potrafi funkcjonować zgodnie ze społecznymi normami. To mizogin i buc, z którego ulewa się nienawiść. Cechuje go patologiczna szczerość i zawsze mówi to, co myśli, a socjopatyczny charakter owych wywodów skazuje go na społeczny ostracyzm. Clowes tragikomiczne perypetie Wilsona opowiada w niekonwencjonalny sposób, jako serię jednoplanszowych, zamkniętych, ale powiązanych ze sobą opowiastek, z których każda odznacza się innym stylem i dobitną puentą. Zwykle niewesołą.

Bartosz Czartoryski

Daniel Clowes, „Wilson”, Wyd. Kultura Gniewu