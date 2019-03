Lewo



LUDZKOŚĆ PIJE ALKOHOL PRAWIE OD SAMEGO POCZĄTKU, NIECO PÓŹNIEJ ZACZĘŁA PALIĆ I KORZYSTAĆ Z INNYCH UŻYWEK, A MIMO TO TRWA; ludzie żyją coraz dłużej, coraz więcej chorób jest wyleczalnych; mieszkańcy bogatych państw wierzą dodatkowo, że śmierć ma charakter akcydentalny i wynika z niewłaściwej diety lub braku aktywności fizycznej; wystarczy nie pić, nie palić, biegać, jeść warzywa i mieć dostęp do nowoczesnej służby zdrowia, a śmierć można skutecznie odgonić. Nie można. Zawsze mnie więc dziwi histeria wokół picia alkoholu. Pijemy i żyjemy. Bo nie chodzi o to, czy się pije, ale, jak i co się pije.