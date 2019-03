Homofobiczne odloty

KS. MICHAŁ ZALEWSKI SJ

Internet nie przestaje sprawiać mi radości. Za każdym razem, kiedy budzę się z myślą o kolejnym mało ekscytującym dniu zajęć i wykładów, w telefonie już czeka na mnie zdrowa dawka chorego szaleństwa – podsyłana najczęściej przez niewyżytych internetowo znajomych. Ostatnio np. dostaję link do radiowego wywiadu z pewnym księdzem. Rzecz dotyczy przyjętej w Warszawie karty LGBT+. Odpalam YouTube’a, słucham. I umarłbym ze śmiechu, gdyby nie fakt, że podstawówkę skończyłem sto lat temu i takprymitywne teksty już od dawna mnie nie bawią. Nazwiska księdza nie wymienię. Jak mawia mój mądry współbrat – no names, no scandal, a ja skandali nie lubię, za bardzo mnie stresują. Więc bez nazwisk. Jest jednak z radiowego duchownego postać nie byle jaka.