Pomorze nie tylko morzem stoi

O tej organizacji na początku roku usłyszała cała Polska – w smutnych okolicznościach. Mowa o Fundacji Hospicyjnej prowadzącej m.in. Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza. Honorowym wolontariuszem placówki był wspierający ją od lat prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Podczas gali Orłów Wprost w stolicy Pomorza, która odbyła się 21 marca, fundacja otrzymała nagrodę specjalną. To niezwykła organizacja. Założona w 2004 r. z inicjatywy krajowego duszpasterza hospicjów ks. Piotra Krakowiaka, zainicjowała wiele działań nowatorskich w skali kraju. Powstanie portalu Hospicja. pl, utworzenie Funduszu Dzieci Osieroconych i programu „Tumbo Pomaga” dla dzieci i młodzieży w żałobie oraz ich otoczenia to tylko niektóre przykłady. Fundacja wspiera ponad 100 ośrodków paliatywno-hospicyjnych.

Porty rosną w siłę

Statuetka dla fundacji zwieńczyła galę wręczenia nagród, których zasadniczym adresatem są przedsiębiorcy. Orły Wprost to przedsięwzięcie realizowane przez naszą redakcję wraz z wywiadownią gospodarczą Bisnode. Na listę laureatów trafiają firmy osiągające ponadprzeciętne wyniki finansowe. Liczą się trzy ostatnie lata, pod uwagę są brane takie, wartości jak zysk netto, przychody ze sprzedaży, dynamika. Liczy się także odpowiednia rentowność. Dodatkowo Bisnode sprawdza, czy laureaci nie znajdują się na listach niesolidnych płatników. Zestawienie ma charakter ogólnopolski, nagrody wręczane są podczas uroczystości w poszczególnych regionach.

Gęste sito sprawia, że nagrody otrzymują najlepsi. Są w tym gronie największe firmy w kraju, ale również małe i średnie, niegoszczące na co dzień na pierwszych stronach gazet. W zestawieniu nie brakuje eksporterów i Pomorze nie było wyjątkiem. Najlepszym przykładem jest Trefl, znany producent puzzli oraz gier planszowych, czy spółka Fast, specjalizująca się w urządzaniu wnętrz statków i… luksusowych hoteli. Po raz kolejny w gronie laureatów znalazły się porty w Gdańsku i Gdyni oraz zarządzająca terminalem kontenerowym DCT. Jak opowiadał po odebraniu nagrod Leszek Jurczyk, dyrektor ds. strategii i rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia, można oczekiwać dalszego dynamicznego wzrostu przeładunków na polskim wybrzeżu. Potencjał jest duży, a warunki do działania coraz lepsze.

Dobre i polskie

Podczas gali zostały również wręczone nagrody specjalne dla firm z branży rolno-spożywczej. Są one przyznawane wspólnie przez redakcję i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konsumenci przywiązują coraz większą wagę do jakości żywności, a polscy producenci należą pod tym względem do najlepszych.

W Gdańsku wyróżnione zostały: Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, specjalizujący się w przetwarzaniu grzybów i owoców runa leśnego pochodzących z Borów Tucholskich, oraz Fishparty Manufaktura, firma z kilkupokoleniowymi tradycjami rybackimi, wytwarzająca marynaty śledziowe według unikalnych receptur. Statuetkę Orła Wprost otrzymał HerbaNordPol. Firma działająca od 2004 r. specjalizuje się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców zielarskich pochodzących z kontrolowanych upraw polowych i ze stanu naturalnego. Produkuje mieszanki ziołowe, olejki eteryczne oraz oleje tłoczone na zimno dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, paszowego i kosmetycznego. Galę zwieńczył bankiet, na którym można było również skosztować wyrobów laureatów. Chętnych nie brakowało.