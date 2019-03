Łamie się ludzi, a nie hasła

ROZMAWIAŁ Miłosz Wachowski

Czyli jakie?

W USA rozpoczęła się dyskusja o tworzeniu dodatkowych analogowych systemów, które pozwalają zastąpić cyfrowe. Szykuje nam się więc trochę powrót do przeszłości. Wracamy do starych elektroprzekaźników, do nieużywanych od dawna metod sterowania, stosowanych jeszcze przed epoką hakerów. Wszystko po to, żeby szybko odzyskać kontrolę nad zaatakowanym obszarem.

Co robić, żeby się przed atakiem zabezpieczyć? Nowoczesny sprzęt, innowacyjne oprogramowanie?

PSE funkcjonuje w specyficznym środowisku operatorów sieci elektroenergetycznych, których usługi są kluczowe dla całych państw. Wiąże się z tym odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie całego sektora w Polsce i Europie. Dlatego też w latach 2016-2017 dokonaliśmy głębokiego przeglądu cyberbezpieczeństwa PSE zarówno w obszarze IT – sieci i systemów biurowych czy korporacyjnych, jak i w obszarze nazywanym OT, Operational Technology – sieci teletransmisyjnych i systemów komputerowych wspierających infrastrukturę krytyczną. Na tej bazie opracowaliśmy nową strategię spółki. Za jeden z priorytetów uznaliśmy właśnie cyberbezpieczeństwo. Zbudowaliśmy pracujące 24 godziny