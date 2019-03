Rośnie popularność wi-fi w pociągach PKP Intercity

Marek Luster

W styczniu i lutym z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w pociągach Express InterCity Premium (EIP) skorzystało ponad 17,5 tys. pasażerów, a w samym lutym – ok. 540 osób dziennie. Pasażerowie korzystają z wi-fi średnio przez 53 minuty, pobierając podczas takiej sesji 243 MB danych. Łącznie pasażerowie pobrali do tej pory 4,3 TB danych, co dziennie daje 72 GB. Rekordzista podczas blisko pięciogodzinnej sesji pozyskał ponad 7 GB danych. – Pierwsze miesiące funkcjonowania urządzeń wi-fi w składach Pendolino pokazują, że zastosowane rozwiązania systemowe działają w pełni sprawnie. Pasażerowie chętnie korzystają z tego udogodnienia, o czym świadczą długość trwania sesji i ilość pobieranych danych – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. – Sukcesywnie na tory wyjeżdżają kolejne składy Pendolino wyposażone w bezprzewodowy internet. W czerwcu połowa składów obsługujących połączenia kategorii EIP będzie posiadać darmowe wi-fi – zapowiada.