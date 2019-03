Finanse przyszłości

Marta Szuma

Inwestycja warta 30 mln zł pozwoli na stworzenie 200-300 miejsc pracy. Nowe centrum finansowe, które ma odpowiadać za procesy finansowe związane z planowaniem i prognozowaniem biznesowym oraz raportowaniem i kontrolą finansową, powstanie obok działającego od kilku lat Centrum Usług Biznesowych GSK IT w Poznaniu. Będzie to trzecia taka jednostka GSK na świecie – po San Jose w Kostaryce (odpowiada za rynki obu Ameryk) i Kuala Lumpur w Malezji (obejmuje rynki azjatyckie), zajmująca się zaawansowanymi analizami, raportowaniem, planowaniem, koordynacją i doradztwem. Europejskie centrum finansowe GSK z siedzibą w Poznaniu będzie ściśle współpracować z 29 rynkami europejskimi. Nowo utworzony zespół zostanie zaangażowany w rozwój finansów GSK z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym inteligentnej automatyzacji procesów finansowych, wykorzystującej technologię mobilną oraz robotyzację procesów. – Firma GSK jest mocno związana z Polską i od 20 lat prowadzi tu wiele działań biznesowych i inwestycji, takich jak fabryka leków, Centrum Usług Biznesowych GSK IT czy badania kliniczne. Utworzenie kolejnego centrum, tym razem GSK Finance Hub, oznacza wejście na nowy poziom naszej działalności w Polsce – mówi Nikos Xydias, dyrektor generalny GSK w Polsce.