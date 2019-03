Kiedy należy podejrzewać niepłodność

Sześć miesięcy? Rok? Jak długo trzeba się starać dziecko, żeby rozważyć wykonanie badań w kierunku niepłodności?

Michał Radwan: To zależy od indywidualnej sytuacji pary. Mamy jednoznaczne wytyczne i zasady postępowania. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii zaleca, by po roku bezskutecznych starań rozpocząć badania w kierunku diagnostyki niepłodności. Dotyczy to jednak par, u których nie występują czynniki ryzyka niepłodności bądź też kobieta nie przekroczyła 35. roku życia.