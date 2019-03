Dieta na dobranoc

Problemy ze snem mogą być zarówno przyczyną problemów zdrowotnych, jak i ich objawem. Dobrym przykładem jest depresja – bywa, że nawet specjalistom trudno ustalić, co pojawia się najpierw – czy problemy ze snem, które sprzyjają rozwojowi stanów depresyjnych, czy też sama depresja, której jednym z objawów mogą być trudności w zasypianiu lub częste wybudzenia w nocy. Wiadomo, że notoryczne niedosypianie prowadzi do rozwoju wielu chorób, w tym nadciśnienia, cukrzycy czy otyłości. Zwiększa też ryzyko demencji, stanów zapalnych czy problemów hormonalnych. Nie ma co się oszukiwać – sen jest niezwykle ważny. To czas na regenerację organizmu.