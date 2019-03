Chicago. Kawałek Polski za oceanem

Wojciech Mońko

Fasolka, czyli galeria pod gwiazdami

Najnowszy symbol miasta, który pokochali zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Słynna „Fasolka” (The Bean) to współczesna rzeźba brytyjskiego artysty Anisha Kapoora, skonstruowana ze 168 stalowych elementów wypolerowanych tak, że jak w lustrze odbijają się w niej najważniejsze obiekty centrum Chicago. Nic dziwnego, że turyści masowo robią tu sobie pamiątkowe zdjęcia lub selfie. Dzieło usytuowano w Parku Milenijnym, będącym gigantyczną galerią sztuki współczesnej pod gołym niebem. W nieodległym Grant Park znajdziemy dzieła Magdaleny Abakanowicz – naszej wybitnej artystki, zaś spacerując reprezentacyjną Aleją Solidarności, dojdziemy do pomników Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika.