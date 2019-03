Tokio w pięciu zmysłach

Maria Rusin

Odgłosy przyszłości

Shibuya Crossing to najbardziej ruchliwe skrzyżowanie świata. Na jednej zmianie świateł przechodzi przez nie 2 tys. osób! Cała dzielnica Shibuya wygląda zresztą jak przeniesiona z przyszłości. Nie mamy nic przeciwko, bo mnóstwo tu barów i restauracji, to miejsce po prostu tętni życiem. Równie gwarno jest w Shinjuku. Centra handlowe, kluby pachinko (japońskiej gry losowej), love hotele…To tutaj znajdują się najwyższe budynki w Tokio. Aby odetchnąć od głosów wielkiego miasta, można wybrać się do pobliskiego parku – Shinjuku Gyoen Park. Tu w maju słychać głównie ptaki.