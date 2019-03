Złapać trochę szczęścia

Nie wiem, skąd to się bierze. Paul Cézanne lubił malować martwe natury i pejzaże, a mniej interesowali go ludzie. Ja zawsze pokazuję codzienność, a nie heroiczne losy. Taka wrażliwość – mówi mi Hirokazu Koreeda. Nie wygląda na mistrza współczesnego kina, laureata Złotej Palmy, weterana festiwali, artystę nominowanego do Oscara. Neutralnie ubrany, ani wysoki, ani niski, bez świty współpracowników. W wywiadach nie jest wylewny i nie okazuje łatwo emocji. Uśmiecha się dopiero wtedy, gdy wyrasta obok niego dyrektor festiwalu w San Sebastián, który przynosi mu kieliszek baskijskiego wina (bo na widok tego trunku już naprawdę trudno się nie uśmiechać).