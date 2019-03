Wysoka liga

Michael League po trzech latach przerwy zabiera nas do krainy, w której połączenia jazzu, rocka, funku i soul przybierają jeden z najciekawszych w XXI w. kształtów. W raptem ośmiu opowieściach z „Immigrance” czuje się fascynację rytmem, który inaczej zaaranżowany i zagrany mógłby dać podstawę nawet popowym piosenkom. Budowanie napięcia, przechodzenie od lekkiego wejścia do mocnego zakończenia, popisy wirtuozerskie – wszystko to u Snarky Puppy już znamy. Różnicę robi myślenie o kompozycjach jako o potencjalnych koncertowych przebojach, które mają rozruszać nie tylko znawców i koneserów. Zespół patrzy w stronę szerszego audytorium i wychodzi z zamkniętego kręgu klubów. Proponuje dźwięki, które świetnie sprawdzą się na festiwalach. Tylko czy ktoś w Polsce da im na to szansę?

Snarky Puppy, „Immigrance”, Mystic