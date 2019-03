Kalejdoskop

Oswoić miłość

Autobiograficzny komiks Craiga Thompsona o dojrzewaniu to już amerykańska klasyka opowieści obrazkowych. Twórca pracę nad swoim najsłynniejszym dziełem rozpoczął równe 20 lat temu. Od tej pory ukazało się na naszym rynku co najmniej kilka pozycji przewyższających „Blankets” złożonością artystycznego zamysłu albo siłą emocjonalnego oddziaływania. Jednak moc tego komiksu tkwi właśnie w prostocie opowieści o pierwszej miłości. „Blankets” to jednak nie tylko historia pewnego romansu, lecz także, a może nawet przede wszystkim, opowieść o emancypacji: od religii, od oczekiwań rodziny i od kulturowego warunkowania. Zresztą dla samego Thompsona publikacja tego komiksu stała się egzorcyzmem mającym na celu oswojenie demonów przeszłości. Powiodło się.

Bartosz Czartoryski Craig Thompson, „Blankets”, Timof Comics