Harcerstwo kształtowało mój charakter

Pierwszym źródłem inspiracji był dla mnie tata. Odkąd pamiętam, stawiałam go sobie za wzór. Od samego początku pokazywał mi, jak funkcjonuje świat, jednocześnie motywując do działania. Zresztą doceniam oboje rodziców za to, jak wyglądało moje wychowanie. Nie zmuszali mnie do niczego, raczej starali się skierować mnie w stronę właściwych wyborów. Zawsze cieszyłam się, mając świadomość, że są dumni z moich sukcesów. Byłam szczęśliwa, mogąc odpłacić im się za cierpliwość i zaufanie.