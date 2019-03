Militarne kluchy

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Tak się składa, że nazwy tego dania kojarzą się z ciężką artylerią i lotnictwem. Mowa tu o kartaczach, zwanych inaczej cepelinami. Pierwsze to pociski artyleryjskie używane od XVI do XVIII w. Drugie, zeppeliny, które pojawiły się na niebie w początku XX w., to statki powietrzne, sterowce napędzane silnikiem spalinowym. Co je łączy? Ich wspólną cechą jest cylindryczny owalny kształt, który odnajdujemy również w kluchach z pogranicza polsko-litewskiego.