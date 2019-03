Studenckie życie za granicą

Rada 1

Erasmus

Od 1998 r. z największego programu wymiany skorzystało ponad 23 tys. polskich studentów. Erasmus cieszy się dużą popularnością wśród uczelni w całej Europie. Mogą z niego korzystać zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi szkół wyższych. Wymiana trwa z reguły jeden semestr, choć istnieje też opcja całoroczna. Wyjazd na Erasmusa nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Inna sprawa, że koszty życia i zakwaterowania trzeba pokryć we własnym zakresie. Na konta uczestników przez cały czas pobytu wpływa za to stypendium. Jego wysokość waha się, w zależności od kraju, do którego jedziemy, od 400 do 500 euro.

