Przedsiębiorcy bronią prezesa PMPG

W piśmie do prokuratury Kaźmierczak zapewnia, że Lisiecki stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania. Przypomnijmy: ponad dwa tygodnie temu doszło do zatrzymania Michała M. Lisieckiego, wydawcy „Wprost” i „Do Rzeczy”. Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że ma to związek z opisywaną w mediach sprawą wyłudzeń na szkodę jednej z firm kolejowych, do których miało dojść kilka lat temu. Nieoficjalnie wiadomo, że Lisieckiego obciążył współpracujący niegdyś z PMPG Tomasz S. Co ciekawe, mimo że jest on kluczową postacią dla śledztwa, przebywa on obecnie na wolności.