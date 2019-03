Przyszłość bez dymu

Marta Szuma

Polacy palą coraz mniej papierosów – wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Rynek wyrobów tytoniowych. 2018”. W 2016 r. było to 1,4 tys. sztuk na głowę, czyli o 4,5 proc. mniej niż w 2015 r. Spadkowy trend to według autorów publikacji przede wszystkim efekt wzrostu cen papierosów (wysoka akcyza), postępującej mody na niepalenie i restrykcyjnych zakazów w miejscach publicznych. Jednocześnie, jak podkreślają, wzrasta zainteresowanie produktami alternatywnymi: e-papierosami i nowatorskimi wyrobami tytoniowymi. Do tych ostatnich należy stworzony przez koncern tytoniowy Philip Morris system Iqos, który dostarcza palaczowi nikotynę bez niechcianego towarzystwa substancji smolistych. Na świecie przeszło na niego już prawie 7 mln palaczy. Jak to działa? W Iqosie tytoń jest podgrzewany, nie spalany, w temperaturze ok. 300 stopni Celsjusza. Dzięki temu powstaje aerozol do inhalowania, w którym jest ok. 90 proc. mniej szkodliwych substancji smolistych niż w dymie papierosowym. A to właśnie one, nie uzależniająca nikotyna, są główną przyczyną chorób, przed którymi obrazowo ostrzegają nas papierosowe pudełka.