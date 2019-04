Wyprawa do przeszłości

MARCIN ŚWIETLICKI ŁADNIE NAPISAŁ, ŻE TA KSIĄŻKA JEST ADRESOWANA DO TYCH, „którzy nie ustają w poszukiwaniu płytowego Świętego Graala”. I to cała o niej prawda. Gwiazdy rocka wszyscy dobrze znamy – to ci, którzy mieli oryginalne pomysły muzyczne, no i wiele szczęścia. Ale jest jeszcze, czy raczej była, cała masa zespołów, muzyków, którzy się nie przebili do globalnej sławy. W tej drugiej lidze są poukrywane rozmaite perełki. I na ich poszukiwanie wyruszył Ra’anan Chelled w książce o „Historii muzyki niegranej 1968-1976”. Odnajduje wielu artystów, którzy byli interesujący, utalentowani, ale brakowało im czegoś, co najłatwiej nazwać błyskiem.