Radość jest częścią Pawła

Jak się wraca do pustego domu?

Do ukochanego domu zawsze wraca się z radością, ale po styczniowym wydarzeniu radość miesza się z goryczą i poczuciem samotności. Weszłam i poczułam ogromną tęsknotę, żal, że teraz, w tym świecie Pawła już nie zobaczę. Dobrze czuję się w domu, ale widok pustego biurka, łóżka czy nawet brak koszul do wyprania jest nie do zniesienia. Nawet nasz pies Zeus szukał pana, położył się na butach Pawła, które Antonina wyjęła z szafy.

Jak się wraca do Gdańska? Los Angeles, gdzie spędziła pani ostatnie dwa miesiące, jest neutralne, Gdańsk to miasto wspomnień związanych z mężem.

W Gdańsku więcej rzeczy przypomina mi o chwilach spędzonych z Pawłem, poza tym tu ludzie rozpoznają mnie na ulicy. To moje ukochane miasto, otrzymuję tu olbrzymie wsparcie, lecz być tu nie jest łatwo. W Ameryce byłyśmy anonimowe, miałyśmy czas na wspólne przeżywanie pierwszych, najgorszych tygodni. Dlatego właśnie ten wyjazd był nam tak bardzo potrzebny.

Spakowała pani rzeczy męża czy wciąż jeszcze jest to przed panią?

Paweł Nowy Rok spędził z nami w Stanach, po przyjeździe do domu, w sobotę 12 stycznia, dzień przed zamachem, porządkował gabinet. Na podłodze leżało pełno gazet i zapisków czekających na ponowne poukładanie na półkach. Posprzątanie ich było jedyną rzeczą, na którą na razie się zdecydowałam. Nie pozbywam się rzeczy Pawła, wolę, kiedy są dookoła, bo wtedy czuję jego obecność. W szafie czuć zapach jego wody toaletowej. Pachną czapki, szaliki. Nie mam siły spakować tych rzeczy, choć rozsądek mówi, że nie można trzymać ich do końca życia. Antonina zakłada jego swetry. Tereska bawi się poszetkami. Paweł miał dużo koszul. Znajoma opowiedziała mi, że po śmierci ojca uszyła z jego koszul narzutkę patchworkową do sypialni. Postanowiłyśmy z dziewczynkami zrobić takie narzuty dla naszej trójki.