Samorządowcy się martwią i robią swoje

Pani premier, rzadko mamy okazję do takiego bezpośredniego kontaktu. Dlatego powiem: rozwiążcie ten konflikt – padło ze sceny podczas gali wręczenia nagród na V Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. To były zaskakujące słowa... dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczył w kongresie. Wygłosił je Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, po odebraniu nagrody w rankingu finansowym. Adresatem była wicepremier Beata Szydło, a chodziło o strajk nauczycieli. Samorządy mają z nim problem, bo spierają się pracownicy z rządem, ale ból głowy, co z tym zrobić, mają również lokalne władze. Rzecz w tym, że rok temu było podobnie.

Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli, zakończył swoje wystąpienie po odebraniu Złotego Klucza „Wprost”: „Brońcie samorządności jak niepodległości”, a przysłuchiwała się temu Beata Szydło. Pozostaje pogratulować pani premier odwagi. Bo samorządowi liderzy już tacy są, mówią to, co myślą. Dlatego są liderami. Emocje zatem były niemałe, jednak odbywający się w tym roku 8-9 kwietnia EKS, organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (znana z Forum Ekonomicznego w Krynicy), to wydarzenie, podczas którego lokalni włodarze mogą przede wszystkim podyskutować, posłuchać ekspertów, wymienić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi trapiących ich wyzwań. Czy może raczej: wyzwań stojących przed mieszkańcami małych ojczyzn.