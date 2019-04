Przewodnik po SLOW LIFE Karoliny i Macieja Szaciłłów

1 Dieta

KAROLINA: – SLOW DIET TO WYBRANIE Z WIELU MODELI I FILOZOFII ODŻYWIANIA TEJ, która rzeczywiście nam służy. To dostosowywanie diety do swoich potrzeb. To podejście pomogło mi schudnąć 27 kg i zrezygnować ze sztucznie narzuconych ograniczeń. Zanim poznałam mojego męża, ważyłam 83 kg, bywałam raz weganką, potem witarianką, robiłam detoksy, przechodziłam na diety eliminacyjne, odchudzałam się w oparciu o grupę krwi. W efekcie było mnie więcej, metabolizm zwalniał. Nieustannie toczyłam „żywieniową wojnę”. A co robi się na wojnie? Zapasy. W moim przypadku w postaci dodatkowych kilogramów. Dopiero gdy zaczęłam poznawać psychodietetykę i ajurwedę, zrozumiałam uwarunkowania emocjonalne związane z odżywianiem. Zobaczyłam, że od lat nagradzam się i karzę jedzeniem. Odkryłam, że najczęściej odczuwam nie głód fizyczny, ale emocjonalny. W końcu odnalazłam model odżywiania dostosowany do mojej natury, wychłodzonej i wysuszonej. Zharmonizowany ze zmieniającymi się porami roku. Przestałam liczyć kalorie.