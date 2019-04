Chrzanić to

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Zbliża się Wielkanoc, w sferze kulinarnej to czas liberalnego podejścia do konsumpcji, bo nie wypada przecież mówić o obżarstwie, choć tkwi ono w polskiej tradycji, w której okresy ścisłego postu rekompensowano nadmiarem jadła. Wielkanoc to święto wędlin, mięs i jajek, bab i mazurków. By upchnąć między mięsiwa trochę witamin i ratować zakwaszony organizm, wspomagamy się choćby zieloną rzeżuchą, ale przede wszystkim chrzanem. Obficie dodawany do jaj na twardo, do wędlin i mięsiwa, bywa mieszany ze śmietaną, maślanką, cytryną i ćwikłą, przyprawiany na różne wymyślne sposoby.