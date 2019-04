Technologie XXI wieku w okulistyce

ROZMAWIAŁA Katarzyna Białek

Operacje zaćmy dotyczą setek tysięcy Polaków rocznie. W ramach NFZ przysługują nam najtańsze soczewki. Co zyskujemy, wybierając prywatny ośrodek?

Soczewka wszczepiona do oka zostanie tam do końca życia. A to przecież od niej zależy komfort widzenia i to, czy będziemy musieli po operacji nosić okulary. Dlatego coraz więcej pacjentów decyduje się na soczewki wieloogniskowe, które pozwalają widzieć zarówno z bliska, daleka, jak i do odległości pośrednich. Możemy więc w nich czytać książkę czy korzystać z komputera i prowadzić samochód. Druga grupa soczewek to soczewki toryczne, przeznaczone dla osób cierpiących na astygmatyzm. To wada przedniej części oka – rogówki, która powoduje, że jest ona owalna jak piłka do rugby. Jeśli tego nie skorygujemy podczas operacji zaćmy, pacjent będzie widział nieostro. Soczewki premium, które uwalniają od okularów, są szczególnie ważne dla osób młodych, aktywnych, ale nie tylko. Najstarsi pacjenci, którzy do mnie przychodzą, mają 70 czy 80 lat. Po operacji mówią, że nigdy tak dobrze nie widzieli i że nawet im się nie śniło, że będą mogli zrezygnować z okularów.