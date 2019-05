Nie dotykać Notre Dame!

Pożar katedry Notre Dame stał się we Francji okazją do ciekawej przedwyborczej kontrowersji. Sprowokował ją Emmanuel Macron, mówiąc w telewizyjnym orędziu: „Odbudujemy Notre Dame jeszcze piękniejszą, niż była”. Słowa prezydenta zostały nie bez racji odebrane jako zachęta do swoistej „modernizacji” architektonicznego kształtu katedry. Zachęta skądinąd zrozumiała, jeśli zważyć, że wbrew obiegowym mniemaniom paryska katedra w olbrzymiej części nie jest przecież oryginalną budowlą gotycką, ale neogotycką rekonstrukcją, przeprowadzoną w połowie XIX w. wedle ówczesnej dość naiwnej historycystycznej mody i (co tu dużo mówić) nie najlepszego smaku.