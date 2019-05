Krajobraz wielkanocny

W 1991 r. kolega z redakcji przyparł mnie do muru. Dosłownie. Byłam poczatkującą reporterką w Radiu „S” w Poznaniu. Przy okazji Wielkanocy zrobiłam wywiad z antropologiem kultury na temat mitów związanych z początkiem wiosny, odradzającym się życiem. Między innymi o tym, że pierwotnie było to święto Isztar, mezopotamskiej bogini seksu, miłości i wojny. Po emisji kolega, zajmujący się wtedy motoryzacją,przycisnął mnie do ściany, sycząc: „Brzydzę się pracować z tobą w jednej redakcji. Z kimś, kto śmie porównywać Jezusa Chrystusa z jakimiś pogańskimi bożkami”. Splunął mi pod nogi i odszedł, zostawiając oniemiałą. Ciekawe, co ma do powiedzenia dziś, kiedy w Pruchniku rytualnie palą Żyda w Wielki Piątek. Brzydzi się czy nie bardzo?