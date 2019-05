Rzeź świnek skarbonek

Ile kieszonkowego od rodziców dostaje co miesiąc polskie dziecko? 10, 20, 30 zł? Według ostatnich badań GUS średnie kieszonkowe wynosi w Polsce dokładnie 18,72 zł miesięcznie. Może i mało, ale to prawie czterokrotnie więcej niż w 2000 r., kiedy dzieci dostawały od rodziców średnio 5 zł na miesiąc. Dane GUS są jednak nieprecyzyjne, bo wkładają do jednego worka wszystkie gospodarstwa domowe. Również te, w których dzieci żadnego kieszonkowego nie dostają. Według ostatnich badań banku BGŻ Optima prawie połowa polskich rodziców daje swoim pociechom jakieś pieniądze. Średnio 61 zł miesięcznie.