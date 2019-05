VIP w podróży

Przejazd taksówką z punktu A do punktu B? To proste. A jeśli klienci potrzebują czegoś więcej, Wawa Taxi, która stawia na elastyczność, dopasuje się do ich potrzeb.

Olga Kowalska Odbiór z lotniska, uruchomienie auta, dowóz zakupów, oczekiwanie na gościa z kartą powitalną zaopatrzoną w jego imię i nazwisko? Przewóz ładunków specjalnych, np. instrumentów muzycznych? A może coś zwyczajnie przyjemnego: bieżąca prasa, ulubione napoje, kwiaty? Wawa Taxi to dziś znacznie więcej niż taksówki.