Hossa Bessa

Elektryk ze Stuttgartu

Model Taycan będzie pierwszym w pełni elektrycznym samochodem z koncernu Porsche. Silnik o mocy 600 KM, przyspieszenie do setki w 3,5 sekundy i zasięg ok. 500 km. Koncern ze Stuttgartu obiecuje, że w kwadrans baterię samochodu uda się naładować do poziomu 80 proc. Taycan ma być bezpośrednim konkurentem amerykańskiej Tesli. Chociaż samochód jeszcze nie wszedł do seryjnej produkcji, Porsche ma już na Taycana 20 tys. zamówień. W tym 100 klientów pochodzi z Polski. Auto na drogach mamy zobaczyć w przyszłym roku.