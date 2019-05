W poszukiwaniu strefy zrzutu

Początek lat 90. ubiegłego wieku i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to dla młodego człowieka spragnionego wiedzy był inny świat. Chodziło nie tylko o to, czego uczono, ale też o to, w jaki sposób. W Polsce rozkwitała przedsiębiorczość, rozpędzająca się gospodarka gotowa była wchłonąć każdą liczbę fachowców. Umarł król, niech żyje król –można było zakrzyknąć, gdy w 1991 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki powróciła do dawnej marki Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Zmieniła się nie tylko nazwa. Studenci zyskali unikalne możliwości kształcenia. W określonych, ale dość szerokich ramach sami kształtowali swoją ścieżkę edukacji, wybierając przedmioty (część była obowiązkowa) oraz wykładowców. Dzięki SGH polska gospodarka zyskała świetnie wykształconych menedżerów, finansistów. Pojawiło się jednak pewne wyzwanie, wtedy, w latach 90., trudne do dostrzeżenia. Związane z ciągłością tradycji i współpracą studentów.