Pawilon do zadań specjalnych

Marta Szuma

Jeszcze większe spersonalizowanie emocji uczestnika wydarzenia po to, aby mocniej pobudzić jego pięć zmysłów, i unikatowa historia, która poruszy gości oraz sprawi, że będą chcieli sobie zrobić w tym miejscu selfie – to najważniejsze trendy, które zdaniem ekspertów zdominują branżę wystawienniczą w roku 2019. Do tego jednak, aby odpowiednio je wykorzystać, potrzebna jest specjalna jednostka wystawiennicza, która zarówno swoim wyglądem – designerskim i innowacyjnym, jak i zaskakującą uniwersalnością zastosowania zapewni wydarzeniu odpowiednią oprawę. Taka jak AirClad®, nowoczesny pawilon o wysokim standardzie wykończenia, który świetnie nadaje się do prezentacji luksusowych towarów i usług klasy premium.