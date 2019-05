Polska nie jest pępkiem świata

ROZMAWIAŁ Adam Cissowski

W maju dowiemy się, czy po raz drugi otrzyma pani prestiżową nagrodę Bookera – tym razem za książkę „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Zaskoczyła panią kolejna nominacja?

Wie pan – „nic dwa razy się nie zdarza…”. Zaskoczenie było ogromne, zwłaszcza że 10 lat temu po wydaniu ta książka w Polsce była przyjmowana raczej jako kontrowersyjna. Może to kwestia czasu, może luzu brytyjskiego czytelnika? Dzisiaj jest odczytywana raczej jako dość oczywista diagnoza tego, co dzieje się w polskim społeczeństwie. Brytyjczycy doceniają jej czarny humor, co mnie bardzo cieszy. W jednej z recenzji było napisane, ze to najśmieszniejsza książka roku. A już się martwiłam, że z moim poczuciem humoru jest coś nie tak (śmiech).