Parada Beyoncé

To było wydarzenie w amerykańskiej muzyce. Po przerwie Beyoncé powróciła w 2018 r. na najistotniejszy dla tamtejszej popkultury festiwal Coachella. Przygotowała się starannie, stylizując koncert na paradę studencką, i przyjęto ją z owacjami. Na płycie „Homecoming”... efekt niespodzianki sprawdza się jednak tylko na początku, kiedy rytmy orkiestry ulicznej płynnie przechodzą w „Crazy in Love”. Dalej nie jest już tak lekko, a formuła szybko się nuży. Nie można oczywiście powiedzieć, że królowa straciła tron. Zrobiła spektakularny show. Ale sama muzyka broni się tu co najwyżej średnio. Lepiej od razu sięgnąć po dokument Netflixa o tym samym tytule.

Beyoncé, „HOMECOMING: THE LIVE ALBUM, Columbia