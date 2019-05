Podhale zbudowało moją hardość

Ludzie, którzy mnie stymulują, oprócz moich rodziców, to na przykład mój profesor z technikum weterynaryjnego Wojtek Kudasik, z którym do dziś utrzymuję kontakt. Raz w roku spotykamy się i wspominamy czasy szkolne. To wyjątkowy człowiek. Potrafił przekazać nam wiedzę w prosty, praktyczny sposób, ale jednocześnie wymagał od nas zaangażowania i szacunku do zawodu. Potrafił słuchać.

* Na studiach inspirował mnie Jan Machulski – był dla mnie mentorem, często nam powtarzał: „Mniej znaczy więcej”. Staram się hołdować tej zasadzie. Nieustanie robi to Jan Frycz, który jest dla mnie aktorem formatu Roberta De Niro czy Ala Pacino. Jest sumą wiarygodności, z nieprawdopodobną odwagą i jakimś szaleństwem. Łączenie skrajności w wiarygodnym przekazie to dla mnie esencja tego zawodu.