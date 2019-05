Jak odpowiedzialnie adoptować psa

RADZI Dorota Sumińska

Jeżeli ktoś uważa, że zakup szczeniaka w hodowli wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością i brakiem problemów, jest w błędzie. Odpowiedzialność jest dokładnie taka sama, a problemy nie zawsze da się przewidzieć. Każdy pies jest inny i żaden rodowód nie daje gwarancji konkretnych cech. Rasowe szczenięta to też pewna niewiadoma. Mało tego, psy ze schroniska zazwyczaj są dorosłe. Oznacza to, że większość szczenięcych wybryków mają już za sobą. Nie powinny zatem gryźć mebli czy niszczyć butów. Wiele osób pyta, czy do przyjęcia w domu psa ze schroniska należy się jakoś specjalnie przygotować.