Uderzyć w dzieci premiera

MASZ DZIEWIĘĆ LAT, CHODZISZ DO SZKOŁY, ZACZĄŁEŚ FUNKCJONOWAĆ w grupie rówieśniczej, od początku masz pod górę, bo twój tata jest premierem. Może jeszcze niezbyt często zaglądasz do sieci, ale jednak z jej czeluści docierają do ciebie informacje. Nawet jeśli rodzice cię przed nimi chronią, to informacje „od życzliwych” przesiąkają przez ochronny parasol rozłożony nad tobą. Przecież nawet dzieci ze szkoły podstawowej wiedzą, jak słowem zadać bolesny cios, przekazać hejt zasłyszany przy obiedzie albo znaleziony w internecie krzywdzący komentarz. I tak, któregoś dnia, na okładce jednej z gazet widzisz (lub inni ci o nim mówią) swoje zdjęcie i bijące po oczach czerwone hasło, że jesteś ADOPTOWANY. Jak się wtedy czujesz?