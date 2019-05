Trzeba stawiać na swoim

W spektaklu Henrika Ibsena „Hedda Gabler” wciela się pani w postać Pani Elvsted, która porzuca rodzinę dla innego mężczyzny, żeby móc tworzyć. Czy takich kobiet jest teraz więcej?

Tak, droga do samostanowienia kobiet jest dziś o wiele łatwiejsza niż 100 lat temu. Przeglądałam ostatnio zdjęcia pierwszych kobiet, które stały się lotniczkami, lekarkami. To były pionierki. Od tamtej pory dokonał się ogromny skok. Jest jednak pewien wyjątek – kiedy kobieta mówi otwarcie, że nie czuje powołania do bycia matką, wywołuje społeczny sprzeciw. W naszej sztuce tytułowa bohaterka, czyli Hedda Gabler, też nie chce mieć dzieci. Jak widać, ten temat wciąż wydaje się nieoswojony.