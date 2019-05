Dwaj panowie i Pałac

Co prawda nie wiadomo, czy szef Rady Europejskiej w ogóle wystartuje w przyszłorocznych wyborach na głowę państwa. W odróżnieniu od niego urzędujący prezydent może być prawie pewien walki o reelekcję. Ale żaden z nich nie ogłosił startu w przyszłorocznych wyborach. Jednak zabiegi o zdobycie poparcia już rozpoczęli.

Co Powie Donald Tusk

Początek maja był szczególnie obfity w wydarzenia dla szefa Rady Europejskiej. Ledwie wygłosił z dawna zapowiadany i wyczekiwany wykład na Uniwersytecie Warszawskim, zaraz pomknął do Poznania, by uświetnić 100-lecie tamtejszego uniwersytetu. A kilka dni później odbierał nagrodę Człowieka Roku „Gazety Wyborczej”. Dlaczego akurat ubiegły rok z życia szefa Rady Europejskiej stał się godny uhonorowania, to już jest słodka tajemnica dziennika. Niewykluczone, że gazeta wolała uniknąć przyznania mu tej nagrody w roku wyborów prezydenckich, w których być może będzie startował. Zapewne nie chciałaby powtórzyć fatalnego doświadczenia z Bronisławem Komorowskim, który został uhonorowany tytułem Człowieka Roku po pierwszej, przegranej, turze wyborów prezydenckich.