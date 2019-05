Polskie Gepardy

Zaledwie dziewięć spółek w rankingu najszybciej rozwijających się polskich firm jest kontrolowanych przez Skarb Państwa. Cała reszta to firmy prywatne. W pierwszej dziesiątce tych najdynamiczniejszych znajdziemy tylko jedną państwową firmę. W drugiej też występuje tylko jedna. O czym to świadczy? Kurczą się zyski państwowych gigantów. Zysk górniczej LW Bogdanki stopniał o ponad 90 proc. Podobnie zysk Krajowej Spółki Cukrowej. Dużo straciły spółki energetyczne – zysk Tauronu zmniejszył się o ponad 85 proc., zysk PGE o ponad 40 proc. I tak można by jeszcze długo wymieniać. Państwo głęboko włożyło ręce w kieszenie spółek energetycznych. Pieniądze, które zarobiły, służyły przede wszystkim do realizacji politycznych obietnic obecnego rządu. Węgiel drożał, a spółki energetyczne nie mogły podwyższać cen, bo rząd obiecał Polakom, że w tym roku podwyżek prądu nie będzie. Z kolei Krajowa Spółka Cukrowa straciła na uwolnieniu rynku cukru przez Unię Europejską w 2017 r. Bruksela przestała kontrolować ten sektor, przez co podaż przerosła popyt. Na europejskim rynku zostało 4 mln ton niesprzedanego cukru, co doprowadziło do gwałtownego spadku cen i wzrostu eksportu poza Unię, gdzie ceny są jeszcze niższe.

Pojedynek rekinów

Teraz trochę o zwycięzcach. Na pierwszym miejscu pojawiła się giełdowa spółka Indykpol z siedzibą w Olsztynie. To największy producent indyczego mięsa w Polsce. Rok do roku zysk spółki wzrósł 10-krotnie. Ktoś może zarzucić, że to głównie za sprawą sprzedaży na początku 2018 r. dwóch zakładów zajmujących się chowem i ubojem kurczaków. Ale spółka w ten sposób zrzuciła z siebie ogromny balast. Pieniądze przeznaczyła na spłatę zadłużenia, wdrożyła zmiany organizacyjne, przygotowała nową strategię i skoncentrowała się na tym, co umie najlepiej, czyli na produkcji indyczego, a nie kurczęcego mięsa. Na drugim miejscu znalazła się spółka Rafako. To największy w Europie producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Chociaż spółka miała nieco mniejsze przychody, to znacząco powiększyła zyski. Rok do roku wzrosły aż ośmiokrotnie. Największym projektem grupy jest budowa bloku energetycznego w elektrowni w Jaworznie, która ma dać prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych. Trzecie miejsce na podium należy do giełdowej Alchemii, która zaliczyła pięciokrotny wzrost zysków. Spółka, która koncentruje się przede wszystkim na produkcji rur, skorzystała z dobrej koniunktury gospodarczej na świecie, bo ponad połowę swoich wyrobów stalowych kieruje na eksport. Głównie do Niemiec, Danii, Szwecji czy Norwegii. Alchemia jest kontrolowana przez Romana Karkosika, bohatera listy 100 najbogatszych „Wprost”. W pierwszej 20 znalazła się jeszcze jedna jego spółka, giełdowy Impexmetal, również z podobnej branży. Pytanie, czy przy kiepskich wieściach płynących z niemieckiej gospodarki Karkosikowi uda się utrzymać w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek również w przyszłym roku.

Tegoroczne Gepardy to walka dwóch rekinów warszawskiej giełdy. Oprócz Karkosika dwie spółki z pierwszej 20 należą też do innego bohatera listy 100 najbogatszych „Wprost”. Producent pociągów Newag i spółka budowlana Centrum Nowoczesnych Technologii należą do Zbigniewa Jakubasa. Miesiąc temu media obiegła informacja, że miliarder kupił Joannie Mazur, niewidomej mistrzyni świata w biegu na 1500 metrów, nowe mieszkanie w Krakowie. Przedsiębiorcę rozczuliła historia biegaczki, która mieszkała w skromnym pokoju z toaletą na korytarzu w krakowskim akademiku. W czołówce zestawienia pojawiła się też Netia, którą Jakubas dwa lata temu sprzedał Zygmuntowi Solorzowi, drugiemu najbogatszemu Polakowi. W sumie wszystkie 50 firm w piątej już edycji najdynamiczniej rozwijających się spółek osiągnęło w zeszłym roku ponad 16 mld zł zysków netto. To o 3 mld zł więcej niż przed rokiem.

Przed nami została już tylko ostatnia część zestawień bazujących na opublikowanej w zeszłym tygodniu liście 200 największych firm, czyli ranking polskich eksporterów, do przeczytania w przyszłym tygodniu.